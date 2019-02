RMC SPORT - Zauri: "Piatek gioca un ottimo calcio, è una mano santa per il Milan"

L’ex giocatore, tra le altre, di Atalanta, Fiorentina e Lazio, Luciano Zauri, è intervenuto a RMC Sport Live Show, soffermandosi anche su Lazio-Milan e sui rossoneri: "La Lazio arriva con qualche problemino, ma è una partita così importante che le motivazioni comunque sono enormi. La Lazio però ha qualcosa in più del Milan".

Sul Milan e Piatek

"Oltre a fare risultati, gioca un ottimo calcio. Ha fatto un girone di andata così così anche per via del suo uomo gol che non ha quasi mai segnato, non si è rivelato un gran colpo Higuain, ma ora con Piatek a suon di gol è tornato in alto. Il Milan ci credeva in lui, ma da qui a prevedere un impatto simile ce ne passa. Avere un finalizzatore così è una mano santa. Bravi e fortunati tutti".