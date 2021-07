Robben lascia il calcio per la seconda volta: stavolta in maniera definitiva

Arjen Robben, ex campione fra le altre di Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, dice basta con il calcio giocato, stavolta definitivamente. Dopo il clamoroso ritorno in campo con il Groningen, il fantasista olandese ha deciso di appendere le scarpe al chiodo una volta per tutte. Lo ha fatto con una lettera pubblicata sui propri canali ufficiali: “Cari amici del mondo del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per tutto il commovente supporto”.

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021