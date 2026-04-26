Rocchi indagato: la Procura Figc chiede gli atti a Milano

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(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Procura federale, apprende l'ANSA da fonti Federcalcio, ha chiesto questa mattina gli atti alla Procura della Repubblica di Milano sul caso di Gianluca Rocchi, "prima ancora che tale richiesta fosse sollecitata dalla Procura generale dello sport". Allo stato degli atti - aggiungono le fonti federali - la procura di Chinè aveva archiviato l'indagine "aperta a seguito della ricezione dell'esposto relativo esclusivamente ad Udinese-Parma con la condivisione e l'avallo della stessa Procura generale dello sport presso il Coni". (ANSA).

Rocchi si autosospende, le sue parole: “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima.

Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione”.