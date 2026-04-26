Simone: "Pensavo che il Milan sarebbe riuscito a dare più fastidio all'Inter"

vedi letture

Il Milan quest'oggi spera di ritrovare i gol dei suoi attaccanti contro la Juventus, in un big match che potrebbe definire la stagione rossonera. Tra Pulisic che non segna da dicembre e Leao da inizio marzo, l'attacco rossonero è atrofizzato e ha bisogno di un'onda d'urto per riattivarsi. Chi se ne intendeva di gol e di gol alla Juventus è senza dubbio l'ex attaccante milanista Marco Simone, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio per presentare il big match di San Siro.

Le parole di Marco Simone su quello che si aspettava dal Milan in questa stagione: "È una partita decisiva per la corsa Champions e lo dico con un po’ di tristezza, perché pensavo che il Milan sarebbe riuscito a dare più fastidio all’Inter per lo scudetto. Ma no, gli avevo solo rimproverato le dichiarazioni in cui parlava di quarto posto come obiettivo. Il Milan, così come la Juve, non deve e non può porsi limiti, anche se capisco che nel calcio di oggi la qualificazione in Champions è vitale per la sostenibilità economica. Sul resto, a Max si può dire poco"