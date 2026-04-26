Il pronostico di Llorente: "Milan-Juve partita tosta ma finisce 0-1. Segnerà Conceiçao"

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Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente ha presentato l'importante sfida in programma domani sera a San Siro tra il Milan e la Vecchia Signora.



Lei ha avuto Allegri alla Juve . Lo immagina ancora al Milan o lo vedrebbe bene anche in Nazionale?

"Può fare bene dappertutto, perché ha conoscenze calcistiche notevoli e gestisce i gruppi alla perfezione. Sa capire ogni giocatore. Non credo che il Milan lo lascerà andare facilmente.

Certo, all’Italia uno così servirebbe: non ha senso che la nazionale azzurra sia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila".



Chi ha più chances di vincere lo scudetto l’anno prossimo?

"Dipende dal mercato, ma secondo me saranno entrambe competitive. Molto di più rispetto a questa stagione".



Come finisce a San Siro?

"Partita tosta, ma penso 0-1. E segnerà Conceiçao".