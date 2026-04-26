Giaccherini: "Lewandowski non convince per età, Vlahovic per me ha dato tutto"

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Questa sera finalmente si scende in campo per Milan-Juventus, gara cruciale per quanto riguarda la rincorsa alla Champions League, tanto più dopo che la Roma ieri ha sconfitto il Bologna e dunque si è avvicinata ai bianconeri ma anche ai rossoneri mettendo maggiore pressione. Per presentare la partita di San Siro, calcio di inizio ore 20.45, l'ex giocatore juventino Emanuele Giaccherini, oggi in cabina di commento per DAZN, è stato intervistato dai colleghi di Tuttosport.

Giaccherini sulla possibilità di arrivare a Lewandowski di Juve o Milan e sul futuro di Vlahovic: "Lewandowski non mi convince per età, pur essendo un giocatore straordinario: sta bene fisicamente, però contraddirebbe un po’ la strada presa soprattutto dalla Juve, che ha una rosa complessivamente giovane. Non so se tra la Juve e Dusan sia finita, ma negli ultimi due anni ha avuto troppi problemi, sia fisici che nei rapporti coi tifosi. Per me ha dato tutto, il solo fatto che non abbia ancora rinnovato un contratto che scade a giugno la dice lunga"