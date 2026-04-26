Italia fuori dai Mondiali, Gabbia: "Mi sento responsabile come i ragazzi che erano in Bosnia"

Italia fuori dai Mondiali, Gabbia: "Mi sento responsabile come i ragazzi che erano in Bosnia"MilanNews.it
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Oggi alle 13:24News
di Francesco Finulli

Intervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. 

Capitolo Nazionale. Lei in Bosnia non c’era per infortunio. Restiamo a casa per la terza volta di fila dal Mondiale. Colpa dei troppi stranieri in Serie A?
"Una ferita aperta per tutti gli appassionati. Ho sofferto davanti alla tv, ma mi sento responsabile come i ragazzi che erano là. Io credo che gli italiani devono giocare solo se sono bravi. Solo il merito ci salverà. Gli stranieri non hanno colpe, non sono loro il problema. Se sei bravo, giochi. Italiano o non". 