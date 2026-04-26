Jugovic: "Mi piace Leao. Allegri è scaltro: conosce pregi e difetti di chi ha allenato"

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Una partita come Milan-Juventus sfugge a qualsiasi tipo di pronostico e di situazione umorale della vigilia: figuriamoci se si gioca a cinque giornate dalla fine con punti pesantissimi per la qualificazione in Champions League... Nella mattinata di oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex calciatore bianconero Vladimir Jugovic, che nel 1997 segnò una doppietta a San Siro contro i rossoneri, il quale ha dato la sua opinione sulla gara e in generale sullo stato di forma delle due formazioni.

Il pensiero di Vladimir Jugovic sui pezzi da novanta del Milan, Rafa Leao e Massimiliano Allegri: "A me piace Leao, anche se in Italia è molto criticato. A volte fa bene, altre meno ma le sue qualità non sono in discussione. Dipende anche dall’allenatore. Allegri è bravo e scaltro, conosce pregi e difetti dei giocatori che ha allenato e proverà a metterli in difficoltà"