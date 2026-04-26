Chi sostituirà Rocchi fino al termine della stagione? C'è già un candidato

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Bufera sul calcio italiano e sul sistema arbitrale. L'inchiesta della Procura di Milano ha costretto sia Gianluca Rocchi, designatore Can A-B, che Andrea Gervasoni, supervisore Var, all'autosospensione dai rispettivi incarichi in attesa degli interrogatori di garanzia e dei chiarimenti che avverranno nei prossimi giorni, rispetto all'accusa di frode sportiva mossa dal Pm milanese Ascione. Una situazione che getta il Comitato Arbitrale Nazionale di Serie A e B nel caos, costringendolo a correre ai ripari per portare a casa la stagione in queste ultime quattro giornate e finale di Coppa Italia.

Oggi si riunirà la Commissione con in membri rimasti, tolti Rocchi e Gervasoni: saranno presenti Mauro Tonolini, Elenito Di Liberatore, Dino Tommasi e Maurizio Ciampi. Proprio quest'ultimo, ex direttore di gara della sezione di Benevento, sembra essere il candidato numero uno per assolvere l'incarico di designatore ad interim da qui al termine della stagione: lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport. La priorità rimane questa ma poi bisognerà fare chiarezza e pulizia, considerando anche la posizione del Presidente AIA Antonio Zappi, anche lui coinvolto in un'inchiesta e attualmente inibito per 13 mesi.