Giaccherini: "Al momento la Juve è la squadra migliore di Italia. Milan indietro, si chiuderà"

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Questa sera finalmente si scende in campo per Milan-Juventus, gara cruciale per quanto riguarda la rincorsa alla Champions League, tanto più dopo che la Roma ieri ha sconfitto il Bologna e dunque si è avvicinata ai bianconeri ma anche ai rossoneri mettendo maggiore pressione. Per presentare la partita di San Siro, calcio di inizio ore 20.45, l'ex giocatore juventino Emanuele Giaccherini, oggi in cabina di commento per DAZN, è stato intervistato dai colleghi di Tuttosport.

Le parole di Emanuele Giaccherini, ex calciatore bianconero e oggi opinionista, sulla sfida tra Milan e Juventus di questa sera: "Sono molto curioso: in questo momento la Juve è la squadra migliore d’Italia per distacco. Sarà una bella sfida, il Milan è più indietro a livello di condizione, ma si chiuderà. La Juve senza dubbio, per la proposta che ci ha fatto vedere. Mi ha fatto divertire anche contro il Bologna: è una squadra viva ed è bella da osservare. Il Milan, in compenso, in questo periodo non mi ha entusiasmato"