Ricardo Rodriguez, nella sua esperienza in rossonero, non era mai restato in panchina per due gare consecutive. Nella scorsa settimana è accaduto contro Torino e Fiorentina, dove Giampaolo ha fatto partire dall'inizio Theo Hernandez. Prima della sfida dell'Olimpico lo svizzero aveva collezionato soltanto quattro panchine in due campionati di Serie A.