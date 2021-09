Roggero: "Maignan-Donnarumma? Il Milan ha dato una grande lezione a tutti"

Nicola Roggero, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così l'arrivo di Maignan al Milan e l'addio di Donnarumma: "L'ho visto l'anno scorso nel Lille dove ha vinto un titolo storico nel campionato francese. Secondo me il Milan ha dato una grande lezione a tutti: anche a costo di perdere Donnarumma a zero, non ha accettato certe imposizioni e ricatti. E' un periodo complicato per tutti, compreso per le società di calcio. Il Milan ha avuto il fegato e la razionalità di comportarsi in questo modo. Il club rossonero ha tenuto la schiena dritta e comunque ha preso un ottimo portiere come Maignan".