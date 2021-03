Roma, accolta la richiesta per il ricorso sul caso Diawara e sul 3-0 a tavolino

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto la richiesta della Roma di avere l'udienza in presenza per il ricorso presentato sul caso Diawara. Il club giallorosso punta alla cancellazione dello 0-3 a tavolino assegnato dalla Corte Sportiva d'Appello della Figc - e al riottenimento del punto conquistato sul campo a Verona il 19 settembre scorso - per aver inserito erroneamente il centrocampista guineano nella lista under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni. L'udienza sarà discussa a metà marzo. (ANSA).