Roma, due gli ex Milan presenti in squadra: El Shaarawy e Cristante

Il Milan tornerà in campo domani sera, contro la Roma, sul campo dello Stadio Olimpico. La squadra rossonera ritroverà, in maglia romanista, una vecchi conoscenza. Si tratta di Stephan El Shaarawy. Il classe 1992 ha vestito la maglia milanista dal 2011 al 2015, segnando 21 reti. Anche Bryan Cristante è un ex della partita, anche se domenica non sarà presente per squalifica. Il centrocampista ha esordito in Serie A con il Milan, disputando proprio in rossonero le sue prime tre partite in campionato nella stagione 2013/14, in cui realizzò anche la sua prima rete, contro l'Atalanta.