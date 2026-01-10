Roma, Massara: “Raspadori domani si chiude. Zirkzee improbabile”
Sono in campo da pochi minuti Roma e Sassuolo all'Olimpico, match valido per la 20esima giornata di Serie A. Nel pre partita ha parlato il ds dei giallorossi Frederic Massara che così ha commentato ai microfoni di DAZN la trattativa per Giacomo Raspadori dall'Atletcio Madrid e quella per Zirkzee con il Manchester United:
"La trattativa per Raspadori esiste ed è in via di definizione in tempi piuttosto rapidi. Se si deciderà domani? È plausibile. Quando la proprietà è presente a Roma è sempre bello, ma la vicinanza è continua. Per quanto riguarda Zirkzee lo United ha completamente chiuso alla cessione, al momento è improbabile"
