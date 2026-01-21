Roma-Milan, arbitra Colombo: la terna completa
La CAN AIA ha diramato la designazioni arbitrali per la 22esima giornata di Serie A. Roma-Milan, in programma domenica sera allo stadio Olimpico, sarà diretta dal sig.Colombo, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi.
ROMA-MILAN, LA TERNA COMPLETA
COLOMBO
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
Serie A, il programma completo della 22^ giornata: anticipa l'Inter col Pisa
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
Infortunio Camarda: per il Lecce basta una terapia conservativa, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato al Milan
Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!di Carlo Pellegatti
Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
MN - Cardinale è a Milanello: meeting sull'andamento del club e della squadra con Furlani, Allegri, Ibra e Tare
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
