Roma, passi in avanti per Kamara: anche il Milan accostato al giocatore

La Roma ha tutta l'intenzione di regalare un terzo ed ultimo colpo di mercato a José Mourinho per la seconda parte di stagione, secondo il Corriere dello Sport. E salvo sorprese l'innesto ulteriore sarà a centrocampo: il nome più caldo in questo momento è quello di Boubacar Kamara, classe '99 dell'Olympique Marsiglia col contratto in scadenza a giugno. In questo gennaio può diventare un'opzione low cost e lo stesso giocatore ha aperto all'addio, anche se la richiesta di ingaggio da 5 milioni a stagione frena la chiusura dell'operazione. Il giocatore, in passato, è stato accostato anche al Milan.