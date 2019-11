Roma, richiesta in deroga di tesseramento per Stefano Luxoro, che ha risolto il contratto con il Milan a luglio

Vista l’istanza pervenuta dalla Società A.S. Roma S.p.A. relativa al tesseramento in deroga, ex art. 4.6 del Regolamento-Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del Signor Stefano Luxoro, nato a Viareggio (LU) il 22 maggio 1959; rilevata che la richiesta di tesseramento in deroga è, ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento, di competenza del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A; si dispone la deroga, senza pregiudizio per le competenze degli altri Organi federali per l’accertamento dei requisiti necessari all’effettivo tesseramento del Signor Stefano Luxoro, che in data 22 luglio 2019 ha risolto il rapporto contrattuale con la Società A.C. Milan S.p.A.