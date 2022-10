Roma, Tiago Pinto: "Rinno Zaniolo? A suo tempo le cose si sapranno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiago Pinto, ds della Roma, nell'intervista pre-partita a Sky Sport ha così parlato del rinnovo di Nicolò Zaniolo, lasciando ancora tutto in sospeso: "Oggi parlando con il mio ufficio stampa ho detto loro che sicuramente mi avrebbero chiesto di Zaniolo... Una volta in Portogallo un giornalista ha chiesto a Luis Figo perché desse sempre le stesse risposte. Lui disse era perché arrivavano sempre le stesse domande! Nicolò è importante per noi, c'è un grande rapporto e a suo tempo le cose si sapranno. Ora conta la squadra e che lui stia bene, speriamo ci aiuti a vincere".