Romagnoli ed un partner di difesa ancora da trovare, tre nomi per un posto

Una delle certezze del Milan di questi ultimi anni si chiama Alessio Romagnoli. Il Capitano del Milan, fortemente voluto da Sinisa Mihajlovic ha avuto una crescita esponenziale con la maglia rossonera, arrivando ad essere uno dei difensori più forti del Campionato. Una piccola incertezza per il prossimo Campionato, che comincerà esattamente tra 11 giorni, è capire quello che sarà il suo compagno di reparto. Sono tre i nomi possibili: Duarte, Musacchio e Caldara. Il difensore ex Atalanta sta ancora recuperando dall’ultimo infortunio subito, mentre il brasiliano e lo spagnolo saranno reclutabili da subito. Parte sicuramente avvantaggiato l’ex difensore del Villarreal, che ha già giocato tutta la scorsa stagione a fianco del Capitano più giovane della storia del Milan. Da valutari invece quello che sarà l’adattamento al Campionato italiano di Leo Duarte, lui insieme a Romagnoli formerebbe una delle coppie centrali di difesa più giovani in Italia. Marco Giampaolo ha ancora 11 giorni a disposizione per scegliere quella che sarà la sua coppia di difensori titolari.