Alessio Romagnoli è il secondo giocatore con più respinte difensive (35) in questo campionato, dietro al solo Lucioni (42) del Lecce. Inoltre, il Genoa è l’unica squadra contro cui Romagnoli ha realizzato più di un solo gol in Serie A (due reti), inclusa quella decisiva per il successo dei rossoneri nel 2-1 dell’ottobre 2018.