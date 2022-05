MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, parlando della Lazio, ha commentato anche i movimenti dei biancocelesti per Romagnoli, in scadenza questo giugno: "Nel frattempo prosegue la trattativa con Romagnoli per trovare l’accordo per la prossima stagione".