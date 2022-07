Romagnoli-Lazio: situazione ingarbugliata. Lotito non ha apprezzato le richieste dell'entourage

MilanNews.it

Nella giornata di ieri sembrava che si potesse arrivare alla fumata bianca tra Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan ancora in cerca di una sistemazione, e la Lazio. Invece oggi Il Messaggero riferisce di un nuovo stallo nelle trattative. Ieri la Lazio ha accolto Casale dal Verona che oggi sosterrà le visite mediche, dunque sale la pressione su Romagnoli che rischia di veder sfumare l'approdo in biancoceleste. L'accordo ci sarebbe, un quinquiennale da 2,8 milioni più bonus ma, stando a quanto riporta il quotidiano romano, Lotito non avrebbe apprezzato il rilancio di un milione che ha richiesto l'entourage rispetto ai patti iniziali.