Romagnoli sempre titolare: superato il numero consecutivo di partite al Milan

Alessio Romagnoli, titolare anche al Dall'Ara, continua ad essere l'unico rossonero ad essere stato impiegato sempre titolare questa stagione. Il capitano rossonero, mai sostituito, ha giocato per intero tutte le quindici partite di campionato del Milan. E' la prima volta in carriera in cui il calciatore di Anzio disputa consecutivamente quindici gare al Milan in Serie A: l'ex blucerchiato aveva giocato al massimo quattordici partite di fila nella scorsa stagione, dalla ventunesima giornata alla trentaquattresima.