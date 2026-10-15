Romano elogia Moreira: "È un giocatore che mi elettrizza. Speravo di vederlo in Italia, bravo il Milan"

Romano elogia Moreira: "È un giocatore che mi elettrizza. Speravo di vederlo in Italia, bravo il Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 14:20News
di Lorenzo De Angelis
Il pensiero di Fabrizio Romano su Diego Moreira

Ai microfoni di Radio TV Serie A Fabrizio Romano ha parlato di alcuni dei giocatori più interessanti di questo campionato di Serie A, inserendo nella sua persnale lista anche un calciatore del Milan, arrivato la scorsa estate anche per cifre importanti, Diego Moreira. Di seguito il pensiero del noto esperto di calciomercato sul 22 rossonero:

"Diego Moreira, è un giocatore che mi elettrizza, già da quando lo vedevo giocare in Francia con il Salisburgo. Speravo di vederlo in Italia. Non credevo fosse possibile, a livello di costi, ma il Milan ha portato qui un giocatore fantastico". 