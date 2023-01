Ronaldo fuori dalla Supercoppa araba: l'Al-Nassr ko con l'Al Ittihad

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Supercoppa araba amara per Cristiano Ronaldo. L'Al-Nassr è stato eliminato in semifinale dall'Al-Ittihad, allenato da un altro portoghese, l'ex Tottenham Nuno Espirito Santo: 3-1 il risultato finale al King Fahd International Stadium di Riad (presenti 65.000 spettatori) con i gol di Romarinho, Hamdallah e Shanqeeti. Cristiano Ronaldo, in campo per 90 minuti, non è riuscito a incidere, protagonista di una prestazione spenta e opaca. Un'altra partita in ombra per il portoghese che già all'esordio ufficiale con l'Al-Nassr, contro l'Al-Ettifaq, non aveva espresso le proprie qualità. Ronaldo deve dunque rimandare l'appuntamento con il 35° trofeo della sua carriera. A contendersi la Supercoppa araba saranno l'Al-Ittahd e l'Al Feiha che, a sorpresa, ha eliminato l'Al-Hilal per 1-0. L'Al-Nassr di CR7 tornerà in campo il prossimo 3 febbraio, nella trasferta contro l'Al-Fateh. (ANSA).