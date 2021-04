Rosso a Ibra, CorSport: "Pronto il ricorso in caso di più giornate di squalifica"

"Pronto il ricorso in caso di più giornate di squalifica". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola stamattina dedica al Milan e a Ibrahimovic. Esiste ancora un alone di mistero sulle frasi pronunciate dallo svedese che avrebbero indotto Maresca ad espellerlo al 60', ma sembrerebbe un'interpretazione molto severa: "Vai a casa, vai a casa, se non ti interessa, se non ti frega che cosa fai qua?". Ibrahimovic salterà il Genoa, ma se dovessero essere due le giornate i rossoneri faranno ricorso come accaduto con Rebic.