Rosso a Reijnders, Ravezzani: "Ha fatto di tutto per evitare il contatto"

vedi letture

Fabio Ravezzani, giornalista e opinionista sportivo ha voluto commentare così l'espulsione di Reijnders contro l'Udinese. Questa la sua opinione scritta sul suo profilo "X".

"Sull’espulsione di Reijnders, ognuno può avere la propria opinione e non esiste una verità assoluta. Capisco la teoria probrosso. Ma per me il fatto che l’olandese abbia fatto di tutto per evitare il contatto dovrebbe essere dirimente".