Rossoneri in nazionale: assist e vittoria per Leao, sconfitta per Jovic e Pavlovic

Sono stati tre i calciatori rossoneri impegnati nella domenica di UEFA Nations League. Una serata che ha visto, tra le squadre protagoniste, anche il Portogallo di Leão: a Lisbona i lusitani di Martínez si sono imposti in rimonta per la Scozia (2-1) in una partita che ha visto un grande contributo del numero 10 rossonero, in campo per 68' con l'assist per il momentaneo pareggio di Bruno Fernandes e diverse occasioni importanti create. Per Rafa e compagni due vittorie su due nella prima finestra di Nations League.

Sconfitta, invece, per la Serbia di Luka Jović e Strahinja Pavlović, battuta 2-0 dalla Danimarca a Copenhagen.