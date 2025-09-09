Rossoneri in nazionale: capitombola la Serbia di Pavlovic. 5-0 netto dell'Inghilterra, Loftus inutilizzato

Ieri alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

5-0 netto e che non ammette repliche da parte dell'Inghilterra contro la Serbia. Pavlovic e compagni sono stati in balia della furia inglese per tutta la partita senza mai trovare contromisure. Il difensore, come tutti i colleghi di reparto, non hanno offerto una prestazione sufficiente.

Loftus-Cheek anche oggi è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti: Tuchel lo convoca dopo anni, ne parla bene in conferenza e poi non lo utilizza mai. CT dell'Inghilterra personaggio veramente particolare.