Rossoneri in nazionale: la Polonia di Piatek vola a Euro 2020

È stata una domenica sera di festa, in Nazionale, per Piątek. La Polonia, battendo 2-0 la Macedonia del Nord a Varsavia, ha strappato in anticipo il pass ufficiale per l'Europeo 2020. La squadra del CT Brzęczek si è imposta 2-0 grazie ai gol di Frankowski e Milik nel finale di gara, mantenendo la vetta della classifica del Gruppo G (16 punti). Krzysztof, in particolare, ha fatto il suo ingresso in campo solo nel recupero.

Pareggio, invece, sempre nelle qualificazioni europee, per la Croazia di Rebić, fermata 1-1 dal Galles a Cardiff. Al vantaggio di Vlašić in apertura ha risposto Bale allo scadere del primo tempo. La formazione di Dalić, comunque, resta in testa del Gruppo E (14 punti).

In amichevole, infine, spazio per Kessie e Paquetá: 90' per Franck in Costa d'Avorio-Congo 3-1 (reti di Kanon, Pepe, Akolo e Zaha) ad Amiens; 8' per Lucas in Brasile-Nigeria 1-1 a Singapore (reti di Aribo e Casemiro).