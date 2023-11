Rossoneri in prestito, come sta andando Saelemaekers al Bologna

Alexis Saelemaekers sta vivendo la sua prima stagione italiana con una maglia diversa da quella rossonera: in particolare il belga è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bologna. Arrivato in Emilia-Romagna non in perfette condizioni fisiche e dopo aver battezzato il suo esordio in trasfera con la maglia rossoblù con un cartellino rosso, il classe '99 si è affermato come titolare della squadra di Thiago Motta. Per ora ha collezionato sette presenze, senza gol o assist aggiunti al suo carniere.