Rossoneri in tournée: dove si allenerà il Milan a New York

Il Milan è sbarcato a New York nella notte italiana, accolto dai tifosi del Milan Club New York (CLICCA QUI). I rossoneri sono pronti a continuare la loro preparazione estiva in terra americana, come accaduto l'estate scorsa. Quest'anno però la costa prediletta è quella Est. I rossoneri infatti saranno a New York e giocheranno domani alla mezzanotte italiana tra sabato e domenica contro il Manchesetr City nella suggestiva cornice dello Yankee Stadium, leggendario stadio del baseball.

Poi ci saranno le gare al Soldier Field di Chicago contro il Real Madrid e quindi al M&T Bank Stadium di Baltimore contro il Barcellona. In questi giorni, invece, il Milan si allenerà in una scuola, come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. La squadra di Fonseca avrà a disposizione le strutture della The Pingry School, definita come una delle High School più rinomate di tutta l'America. L'istituto si trova di fronte a New York, nel New Jersey.