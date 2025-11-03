Russo: "Il Milan è la prima rivale del Napoli per lo scudetto, non l'Inter"
Intervenuto durante l'ultima punta di Pressing, Clemente Russo, ex pugile, ha rilasciato queste parole sul la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro la Roma: "Non è che i primi 35' bellissimi della Roma sono stati 'provocati' da Allegri? Sembrava di vedere il gatto con il topo. Milan anti-Napoli? L'ho detto dall'inizio. Attenzione al Milan che è la prima rivale del Napoli per lo scudetto, non l'Inter".
Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.
MILAN-ROMA 1-0
Marcatori: 39’ Pavlovic
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
