Sabatini: "C'è una netta differenza fra le italiane e le prime dei gironi dei Champions"

Sandro Sabatini, intervenuto nel corso del TG sportivo di Mediaset, ha commentato il fin qui percorso fatte dalle italiane in Champions League. Sabatini ha detto: “L’Inter con il Real Madrid ha fatto 0 punti in due partite, il Milan lo stesso contro il Liverpool. L’Atalanta invece ha preso 1 punto nei due confronti con il Manchester United e la Juventus 3 in quelli contro il Chelsea. In totale sono solo 4 punti conquistati dalle nostre squadre sui 24 disponibili contro le prime dei gironi. Ciò vuol dire che c’è un netto divario fra le squadre italiane e le più forti in Europa”.