Sabatini: “Dopo giorni a parlare di 1 tiro in porta 1 gol, questa volta lo ha fatto all’ultimo”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato con un video il pareggio arrivato giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai tifosi rossoneri viste le tante occasioni sprecate. Queste le sue parole nel dettaglio:

"Il Milan conquista tra virgolette un pareggio contro il Genoa all'ultimo minuto. È questo il verdetto anche un po' beffardo di una partita che il Milan ha dominato nel secondo tempo occupando, stringendo e soffocando il Genoa nella propria area, ma senza riuscire a vincere. Si è passati dopo giorni intensi a discutere e raccontare che il Milan segnava sempre al primo tiro in porta ed è arrivata la legge del contrappasso per cui il Milan è riuscito a segnare all'ultimo tiro in porta. È un pareggio che consente di conservare il secondo posto anche se l'Inter dà l'impressione di scappare. Però comunque nella giornata in cui anche il Napoli ha pareggiato in casa, è evidente che per il Milan si tratta di una magra ma relativa soddisfazione".