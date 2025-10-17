Sabatini: “Pulisic top player del Milan. Leao può giocare ovunque”

Nel suo canale YouTube Sandro Sabatini ha commentato alcune delel tematiche più attuali della Serie A, tra le quali ha parlato anche di Milan soffermandosi sull'attacco, in particolare su Nkunku, Pulisic e Leao. Queste le sue parole:

Nkunku nel Milan può giocare nel 4-3-3? "Credo di si, credo che possa fare anche un po' la fascia, come caratteristiche il francese è una seconda punta che può giocare in appoggio della prima punta o addirittura può esprimersi meglio da mezza punta piuttosto che sulla fascia o molto decentrato.

Pulisic è il vero top player del Milan? "In questo momento assolutamente si, aspettando Leao il top player è Pulisic, del resto premiato anche dalla guida della classifica marcatori, una soddisfazione personale, dalla libertà che Allegri gli ha dato di giocare da seconda punta con grande predisposizione anche al gol e non solo all'assist, credo che sia un giocatore straordinario che sta sorprendo anche per questo suo rendimento con tanti gol in poche partite".

Qual è il ruolo di Rafa Leao? "Per me può giocare in qualsiasi ruolo dell'attacco, non è un'ala sinistra e basta ecco, questo è sicuro. Per me può giocare centroavanti, può riscattare i due errori contro la Juventus, può tornare a fare qualcosa da protagonista anche nell'immediato, perchè si è tolto un'amichevole della nazionale portoghese, è tornato prima a Milanello, vuol dire che nella predisposizione giusta per riscattarsi e forse gli ha fatto bene anche il vivace dibattito con Allegri nel post partita di Juventus Milan".