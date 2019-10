Sacchi: "Doppi complimenti a Mancini, in Italia non c'è uno stile"

Arrigo Sacchi ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: "La maglia azzurra? Rappresenta il Paese, quando c’è il Mondiale vedi fuori dalle case la bandiera italiana. Dà grande spinta. Ecco perché nella Coppa del Mondo la nostra Nazionale è sempre andata meglio ai Mondiali che non all’Europeo. Si dà la vita in campo in ogni partita. Ricordo che quando andammo al Mondiale, sapevo che almeno venti giocatori su ventitre lo avrebbero fatto. Il calcio per essere seguito da miliardi di persone deve sempre rinnovarsi. Come la vita stessa. Le Nazionali, specialmente in quei paesi dove manca lo stile, devono avere il potere d’essere esempio negli altri. In Italia non c’è uno stile, è un momento terribile a causa dei troppi stranieri presenti anche nei settori giovanili. Per questo i complimenti a Mancini sono doppi. Non consideriamo mai il merito, noi abbiamo vinto quattro coppe del mondo, ma quante volte abbiamo pensato che quella fosse la squadra migliore che meritasse davvero di vincere la competizione? Non sempre abbiamo incarnato i valori dell’inclusione. Possiamo solo migliorare il gioco. Io solo una volta arrivai secondo in classifica. Una volta fui chiamato dalla Fifa e dissi che anche il Parma e il Rimini giocava bene a calcio".