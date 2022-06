Sacchi: "Gioco, stile e collettico: tre parole chiave per il Milan, al di là degli acquisti"

MilanNews.it

L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato questa mattina alla Gazzetta dello Sport e ha approfondito il tema Milan, parlando in particolare di come la società rossonera si muove sul mercato: "Il Milan ha dimostrato che il collettivo è sempre vincente sul singolo. Il miglior acquisto per i rossoneri è riuscire ad avere quella motivazione e quello spirito di squadra che hanno consentito loro di conquistare lo scudetto. Devono essere bravi a superare la precarietà del successo e a porsi dei traguardi per migliorare. Gioco, stile e collettivo: queste sono le tre parole-chiave per il Milan, al di là dell’acquisto di Origi o di altri"