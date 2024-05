Sacchi: "I dirigenti, dopo averlo scelto, dovranno aiutare Fonseca"

Ora che il ciclo di Stefano Pioli è giunto al termine, suggellato dagli emozionanti saluti del popolo di San Siro nella serata di ieri, il Milan guarda al futuro e lo fa con gli occhi di Paulo Fonseca che sembra essere rimasto l'unico candidato in corsa per il ruolo di nuovo tecnico rossonero. Una scelta che, se dovesse essere confermata, farebbe storcere il naso a parecchi tifosi non convinti che il portoghese possa essere la giusta scelta a lungo termine e per tornare a vincere. Sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere in merito anche Arrigo Sacchi.

Le parole di Sacchi sull'operato della dirigenza: "La società viene prima dell'allenatore, l'allenatore viene prima della squadra e la squadra viene prima del singolo. Questa è la gerarchia se si vogliono ottenere successi. I dirigenti, dopo averlo scelto, devono aiutare Fonseca. Quando arrivai al Milan, dopo un inizio un po' complicato, Berlusconi convocò i giocatori e disse loro: 'Io ho piena fiducia in Arrigo. Chi lo segue, resterà. Chi non lo segue, se ne andrà'. Così mi diede forza e mi mise nelle migliori condizioni per lavorare".