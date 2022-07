Sacchi: "Il Milan è la squadra con il gioco più europeo. Il pressing la chiave per il successo"

MilanNews.it

L'ex leggendario tecnico rossonero Arrigo Sacchi è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport per rispondere a tre domande su ciascuna squadra in lizza per il titolo di Campione d'Italia. In particolare ha riposto così alla domanda sui margini di crescita della squadra di Pioli: "Tra le big il Milan è la squadra che pratica un gioco più europeo, però i ragazzi devono imparare a stare più compatti, più corti. Non ci devono essere più di trenta metri tra l'ultimo difensore e l'ultimo attaccante: solo così si beneficia della sinergia tra i reparti e si interiorizza il gioco. E poi pressing, tanto pressing: è la chiave del successo nel calcio moderno".