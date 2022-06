Sacchi: "Mi aspetto una Serie A imprevedibile. Il mondiale ti toglie energie"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato il calendario della Serie A. Queste le sue parole.

Che Serie A s’immagina?

«Imprevedibile. Avranno un vantaggio quei giocatori che riusciranno ad adattarsi velocemente alle varie situazioni. Ci sono molti stranieri nel nostro campionato e questi, nella maggior parte dei casi, andranno via per il Mondiale. E il Mondiale, lo so bene perché l’edizione del 1994 non me la sono mai dimenticata, ti prosciuga, ti toglie energie, ti spreme come un limone. In quali condizioni torneranno questi giocatori? Nessuno può saperlo».