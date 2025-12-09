Sacchi: "Non pensavo che il Milan riuscisse a rimontare il Torino. Pulisic è un valore aggiunto"

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport la vittoria del Milan sul campo del Torino: "I primi venti minuti contro il Torino sono stati una specie di incubo per il Milan. Reparti troppo distanti, mancanza di collegamento, e dunque di sinergia, a mio avviso anche troppa sufficienza nell’approccio della partita. A un certo punto mi sono chiesto: e adesso come fanno a raddrizzare la sfida? Ammetto di aver pensato che non sarebbe riusciti a rimontare, anche perché vedevo che i granata correvano a mille all’ora e vincevano tutti i duelli. Però il gol di Rabiot ha tenuto i rossoneri dentro la gara, ha acceso la speranza e nell’intervallo, una volta riordinate le idee (che erano parecchio confuse), ha costruito un piccolo capolavoro. Si è visto subito il piglio della squadra che vuole racciuffare il risultato: ha messo gli avversari sulla difensiva, li ha costretti a stare nella loro metà campo non concedendo nemmeno un contropiede. E poi l’ingresso di Pulisic ha fatto il resto. L’americano è davvero un valore aggiunto per i rossoneri. Privi di Leao, uscito per infortunio, e con il solo Nkunku a reggere il peso dell’attacco, il Milan non riusciva mai a verticalizzare e a creare pericoli al Torino.

Pulisic ha dato energia, fantasia e concretezza sotto porta. Alzi la mano chi credeva a una vittoria del Milan dopo i primi venti minuti: nessuno, probabilmente nemmeno Massimiliano Allegri. Eppure, con la forza del carattere e della determinazione, con la rabbia e, soprattutto, con la volontà il Diavolo si è preso il successo e la vetta della classifica. Sul piano del gioco, questo è il mio parere, c’è molto da lavorare perché alcune cose vanno sistemate in particolare quando gli avversari crossano dalle fasce e i difensori si fanno spesso trovare in posizione non corretta. Inoltre la manovra deve essere più rapida e più verticale: il pallone, specialmente nel primo tempo, circolava troppo lentamente, favorendo il piazzamento dei difensori del Torino. Tuttavia su questi aspetti si può (e si deve) fare un passo in avanti, e sono sicuro che Allegri, allenatore esperto e bravissimo nel correggere gli errori in corsa, saprà trovare i giusti rimedi".

