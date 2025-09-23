Sacchi sul Milan: "Bene il fatto di non subire gol, ora deve dare continuità contro squadre di alto livello"
L'ex storico allenatore rossonero, Arrigo Sacchi è intervenuto così sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le considerazioni sul momento del Milan di Max Allegri, impegnato questa sera in Coppa Italia contro il Lecce.
Su Milan e Inter
"E poi ci sono le due milanesi che, per vari motivi, mi suscitano più di un dubbio. L’Inter ha troppi momenti di pausa. Il Milan, che dopo la sconfitta-choc al debutto contro la Cremonese ha inanellato tre vittorie consecutive, e soprattutto non ha mai subito gol, deve dare continuità al percorso e va osservato contro squadre di alto livello.
Domenica sera, a San Siro, arriva proprio il Napoli e allora sarà quello l’istante in cui si capiranno molte cose della stagione che è appena cominciata. Il Milan di Modric e di Rabiot, della difesa ben protetta e del centrocampo fluido, riuscirà a tenere testa a quella che, a mio avviso, è, per mentalità e per gioco, la squadra più europea della Serie A, e cioè il Napoli?".
