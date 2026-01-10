Saelemaekers incontra i tifosi rossoneri al Milan Store San Babila martedì 13 gennaio

Una nuova grande opportunità per tutti i tifosi milanisti: un appuntamento speciale per salutare da vicino Alexis Saelemaekers. Prima degli impegni in campo tra gennaio e febbraio, Alexis sarà presente al Milan Store San Babila martedì 13 gennaio alle 17.00, pronto ad abbracciare l'entusiasmo rossonero nel cuore di Milano. L'esterno belga farà visita allo store rossonero per salutare i tifosi: l'appuntamento è quindi al Milan Store San Babila, Alexis vi aspetta!