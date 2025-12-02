Saelemaekers tornato per restare: in primavera il rinnovo di contratto

Uno dei primi giocatori del Milan che il tecnico Massimiliano Allegri ha "bloccato" quando ha firmato con il club rossonero, è stato Alexis Saelemaekers che, all'epoca, era ancora un giocatore della Roma. Il belga si è fatto due anni in prestito, tra Bologna e giallorossi: i primi, un po' a sorpresa, non l'hanno riscattato; i secondi lo hanno preso solamente in prestito secco e si sono visti chiudere in faccia la porta dal Diavolo che si è riportato in casa un giocatore maturato tantissimo, dal punto di vista tecnico ma anche mentale.

Per il calcio di Allegri è perfetto e anche per questo il tecnico lo ha voluto trattenere prima di ogni altro. E adesso, alla luce delle prestazioni che sono state positive fin qui, ci sarà spazio anche per il rinnovo di contratto. Al momento il numero 56 ha ancora un anno e mezzo di accordo, fino a giugno 2027: nelle scorse settimane ci sono stati i primi colloqui con l'entourage da parte del club anche se ancora non si è entrati nel vivo della faccenda. Le intenzioni sono chiare da tutte le parti e la sensazione è che la primavera sarà il periodo giusto per far fiorire il rinnovo.