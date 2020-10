Saint-Etienne, sondaggio Mario Balotelli: Raiola e il giocatore dicono no

Sondaggio del Saint-Etienne per Mario Balotelli. Come riporta L'Equipe, il nuovo ds dei Verts Jean-Luc Buisine avrebbe parlato in queste ore con l'agente dell'attaccante svincolato, Mino Raiola, offrendogli la possibilità di rilanciarsi in Ligue 1. Dall'entourage di Balotelli, tuttavia, sarebbe arrivato un "no, grazie" secondo il quotidiano francese.