Sala: "Impossibile avere due stadi vicini, faccio il tifo per San Siro"

Come riportato anche dal nostro sito (clicca qui) il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare di San Siro, attuale stadio di Milan e Inter. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

Impossibile avere due stadi vicini: "Due stadi così vicini non possono coesistere. Conosciamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere. Tifo San Siro per mille motivi. Il progetto di WeBuild arriverà entro la fine del mese e sono certo che arriverà una proposta realizzabile sia per quanto riguarda i costi, sia per i tempi sia per le problematiche legate allo svolgimento dell’attività sportiva. Per me è importante incontrare Oaktree perché voglio sapere quale sarà il destino di San Siro».