Sala sul nuovo stadio: "Meno cemento, ma spero sia un sì"

Il Corriere di Milano riporta le dichiarazioni del sindaco Sala in merito al nuovo stadio di Milan e Inter: "Mi auguro - ha dichiarato il primo cittadino a margine dell’evento "World To Plat. Sindaci e consoli in campo nella partita dell’integrazione" - che il Consiglio comunale dia un giudizio positivo, ovviamente con i limiti che ritiene opportuni. Difficile accettare le volumetrie richieste. E credo che in aula ci sia condivisione per tentare di salvare il vecchio San Siro. Credo che il voto possa essere bipartisan e auspico che sia così".