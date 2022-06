Salernitana, dopo Sabatini anche Nicola è in bilico: Cannavaro o De Zerbi per il futuro

MilanNews.it

Dopo il clamoroso divorzio da Walter Sabatini, alla Salernitana le sorprese potrebbero non essere ancora finite. Stando a quanto riportato da Il Mattino, anche il tecnico Davide Nicola sarebbe in bilico, nonostante l’incredibile salvezza ottenuta quando la squadra sembrava ormai spacciata. Nicola aveva raggiunto un'intesa con il club campano per un rinnovo biennale, ma il contratto del tecnico non è stato ancora depositato in Lega. Questo dettaglio alimenta dubbi sul suo futuro, tant’è che circolano i nomi di Fabio Cannavaro e di Roberto De Zerbi come possibili sostituti.